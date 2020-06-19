Убийство Гандзюк: Мангера взяли под арест до 28 июля

Печерский райсуд Киева арестовал без права на залог подозреваемого в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк главу Херсонского облсовета Владислава Мангера. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Отмечается, что более года он находился под залогом в 1 152 000 гривен, но прокуроры приняли решение об обращении в суд с ходатайством о смене меры пресечения в связи с новыми обстоятельствами.

"Из-за разоблачительных показаний относительно подозреваемых, отдельным свидетелям и их семьям начали поступать угрозы физической расправы", - говорится в сообщении.

Прокуроры ходатайствовали о взятии под стражу без права на залог с целью предотвращения попыток скрываться от расследования и как-либо влиять на свидетелей.

Мера пресечения в виде содержания под стражей действует до 28 июля.

Прокуроры Андрей Синюк и Ярослав Ущаповский в ходе заседания отмечали, что после открытия материалов дела стороне защиты Мангер оказывал давление на двоих свидетелей. По их словам, через других лиц свидетелям угрожали по телефону, в письмах и во время встреч, пишет hromadske.

Мангер отрицает все обвинения и называет подозрения против себя сфальсифицированными. Ранее он обвинял в убийстве активистки Гандзюк генерала СБУ Данила Доценко и заявлял, что осужденный за организацию нападения Сергей Торбин сотрудничал со спецслужбами.

Адвокаты Владислава Мангера сообщили, что будут подавать апелляцию и обращаться в Европейский суд по правам человека.

Напомним, по версии следствия, Владислав Мангер подозревается в предварительном сговоре с помощником-консультантом депутата этого же совета Алексеем Левиным и организации нанесения тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, которые привели к ее смерти.

Левина правоохранители задержали 24 января. Он скрывался в частной квартире в болгарском городе Бургас. 22 февраля, суд в Болгарии разрешил экстрадицию подозреваемого в Украину. 16 марта Болгария экстрадировала его в Украину. По делу Гандзюк уже вынесен приговор пятерым лицам: непосредственному организатору преступления Сергею Торбину, а также его соучастникам – Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеслав Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет лишения свободы. Как ранее сообщал Фокус:

31 июля 2018 года активистку и сотрудницу Херсонского горсовета Катерину Гандзюк облили серной кислотой , когда она выходила из подъезда своего дома.

В результате нападения у нее было повреждено 40% поверхности тела. Позже полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на активистку. 4 ноября активистка умерла в больнице.

По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек: Грабчук, Васянович, Вишневский, Горбунов и Торбин, а 12 ноября стало известно об аресте Игоря Павловского - бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

Генпрокуратура объявила о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру.

В конце апреля ГПУ изменила подозрение Вишневскому, Горбунову, Васяновичу и Грабчуку с умышленного убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Также ГПУ сменила подозрение на более мягкое и Мангеру.

Покровский районный суд Днепропетровской области 6 июня вынес приговоры по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк.