В ВСУ зафиксировали пятый летальный случай от коронавируса

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировали 11 новых случаев заболевания на коронавирус, один военный умер.

Об этом сообщили в Командовании Медицинских сил ВСУ.

"К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зафиксирован пятый летальный случай от коронавируса. 18 июня умер военнослужащий Вооруженных Сил Украины (Львовская область)", – говорится в сообщении.

Он болел с 4 июня, лечился в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона. 10 июня пациент был эвакуирован в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" в Киеве. 18 июня состояние его здоровья ухудшилось, реанимационной бригадой была начата интенсивная терапия, но наступила остановка сердца. У мужчины кроме COVID-19 были сопутствующие заболевания.

По состоянию на утро 19 июня всего в ВСУ коронавирусом болеют 143 человека, за время пандемии выздоровели 242 человека.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 386 человек.

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