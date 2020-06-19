МАУ открыла в "Борисполе" лабораторию для тестирования на COVID-19
Об этом написал президент МАУ Евгений Дыхне в Facebook.
"Мы установили в аэропорту "Борисполь" первую лабораторию, которая делает ПЦР-тесты и тесты на антитела", – написал он.
Дыхне отметил, что пока авиакомпания будет использовать лабораторию для тестирования экипажей МАУ.
Мощность лаборатории – 96 образцов за один раз. Время выполнения анализа – 3 часа, для тестирования на антитела – 86 тестов, по часу на каждый.
Есть также опция срочного ПЦР-тестирования отдельного образца в течение 40 минут.
"Фактически лаборатория сможет обеспечить и потребности вылетающих или прилетающих пассажиров, если соответствующую справку потребует страна прилета. Например, Тунис, с которым скоро будет возобновлено авиасообщение, позволяет свободное пересечение границы с наличием теста ПЦР", – написал Дыхне.
Он также добавил, что стал первым клиентом такой лаборатории, и тест оказался отрицательным.
Как ранее сообщал Фокус:
- Авиакомпания МАУ будет придерживаться политики взвешенного рестарта рейсов. В компании отмечают, что правительство Украины разрешило с 15 июня международное авиасообщение, но открытие границ разных стран происходит не паритетно. Большинство из них пока не разрешают свободное пересечение границы для граждан Украины. Многие страны устанавливают ограничительные меры для прилетевших в виде тестирования на COVID-19 или самоизоляции.
- По состоянию на 19 июня в Украине коронавирусную инфекцию лабораторно подтвердили еще у 921 человека. Это рекордный показатель за все время эпидемии в стране. Общее количество заболевших – 34 984.
- Большое количество выявленных новых случаев инфицирования коронавирусом в Украине в последние дни не связано с ростом числа ПЦР-тестирований. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов.