Венгрия разрешила украинцам транзит без прохождения карантина

Венгрия возобновила автобусное сообщение с Украиной, сообщает Госпогранслужба.

При проезде транзитом проходить карантин не нужно.

"Для граждан Украины, которые планируют посетить Венгрию, информируем: на карантин не отправляют граждан Украины, въезжающих в 30-километровую зону. От таких лиц не требуют дополнительных подтверждающих документов для въезда, но они должны покинуть территорию Венгрии в течение 24 часов", – говорится в сообщении.

Транзит возможен при наличии документов, которые подтверждают право на длительное пребывание, а именно документ о постоянном месте проживания, разрешение на пребывание, вид на жительство, трудовая виза и так далее.

При этом, транзитные пассажиры должны дать согласие на прохождения теста на COVID-19 и не иметь признаков респираторной болезни.

Как ранее собщал Фокус:

Министерство иностранных дел Украины, несмотря на открытие границ, не рекомендует украинцам ездить за рубеж без необходимости.

Страны Европейского Союза решили продлить запрет на въезд иностранцев до 1 июля.