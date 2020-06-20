В Украине уменьшилось количество регионов, не готовых к смягчению карантина
Минздрав представил обновленные данные по готовности регионов Украины к смягчению карантина. По состоянию на утро 20 июня не готовы к ослаблению карантинных ограничений 9 областей и столица (19 июня в список также входила Черновицкая область).
Во всех этих регионах превышен показатель инцидентности (количество больных на 100 тыс. населения за последние 7 дней не должно превышать 12 человек)
Превышена норма по количеству больных коронавирусом:
- Киев - 13,95 (сутками ранее - 13,82);
- Винницкая область - 16,71 (18,07);
- Волынская область - 37,72 (34,91);
- Житомирская область - 16,32 (15,57);
- Закарпатская область - 38,77 (36,21);
- Ивано-Франковская область - 20,91 (19,92);
- Львовская область - 40,66 (40,38);
- Ровенская область - 41,55 (40,08);
- Тернопольская область - 23,12 (22,44);
- Черновицкая область - 44,27 (42,17).
Кроме того, в Закарпатской области превышен допустимый для смягчения карантина уровень заполненности коек в больницах для приема больных с СOVID-19 (56,93% при допустимом уровне в 50%).
Как ранее сообщал Фокус:
- За минувшие сутки количество новых случаев коронавируса немного снизилось – 19 июня подтвердили 841 случай заражения, тогда как 18 июня - 921.
- 19 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась вторая волна эпидемии коронавируса из-за того, что люди перестали соблюдать карантинные ограничения.
- 17 июня Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 июля. Также правительство утвердило критерии для ужесточения карантинных ограничений.