В Украине уменьшилось количество регионов, не готовых к смягчению карантина

Минздрав представил обновленные данные по готовности регионов Украины к смягчению карантина. По состоянию на утро 20 июня не готовы к ослаблению карантинных ограничений 9 областей и столица (19 июня в список также входила Черновицкая область).

Во всех этих регионах превышен показатель инцидентности (количество больных на 100 тыс. населения за последние 7 дней не должно превышать 12 человек)

Превышена норма по количеству больных коронавирусом:

Киев - 13,95 (сутками ранее - 13,82);

Винницкая область - 16,71 (18,07);

Волынская область - 37,72 (34,91);

Житомирская область - 16,32 (15,57);

Закарпатская область - 38,77 (36,21);

Ивано-Франковская область - 20,91 (19,92);

Львовская область - 40,66 (40,38);

Ровенская область - 41,55 (40,08);

Тернопольская область - 23,12 (22,44);

Черновицкая область - 44,27 (42,17).

Кроме того, в Закарпатской области превышен допустимый для смягчения карантина уровень заполненности коек в больницах для приема больных с СOVID-19 (56,93% при допустимом уровне в 50%).

Как ранее сообщал Фокус: