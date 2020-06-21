Взрыв на Позняках: дом будет снесен, жильцов поселят в интернате
Об заявил мэр города Виталий Кличко.
"Мы предоставим всем временное жилье на базе одного из столичных интернатов. Сейчас люди получают всю необходимую помощь. Нам известно, что по стояку, который обрушился в результате взрыва, проживает более 100 человек. Поэтому сказать точно, что под завалами никого не осталось, мы пока не можем. Работают спасатели. Им нужно время, чтобы разобрать завалы", – сказал Кличко.
По его словам, во время взрыва несущая конструкция дома получила слишком серьезные повреждения, в связи с чем его придется снести.
"Специалисты, которые предварительно обследовали дом, говорят, что, скорее всего, придется демонтировать это здание. Поэтому мы пока не можем пустить людей в их квартиры, чтобы они забрали необходимые вещи. Поскольку в любой момент может произойти обвал. Нужно время для тщательного обследования дома", – заявил мэр города.
Фокус собрал всю главную информацию о взрыве на Позняках в Киеве.
Как ранее сообщал Фокус:
- Взрыв на Григоренко прогремел около 10 утра 21 июня.
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Спасатели опасаются, что в результате взрыва на Позняках в Киеве существует угроза обрушения здания.