Взрыв дома на Позняках: появилось видео из разрушенных квартир

В Сети появилось видео, снятое одним из жильцов многоэтажки на Позняках, где случился взрыв, предположительно, газа.

В описании утверждается, что это первые минуты после обрушения. Видно, что стены обрушились, провалился потолок, идентифицировать помещение почти невозможно – оно превратилось в развалины.

Также во двор вывалилась часть стены с окном. Это видно на видео, снятом с квадрокоптера. Разрушены межэтажные перекрытия, в квартирах рядом с эпицентром взрыва вылетели окна.

Очевидцы с места события сообщают, что видели своих соседей, которые искали родных. Так, из разрушенного дома самостоятельно выбрались мать и сын. По словам пострадавших Татьяны и ее сына Анатолия, их квартира находится на пятом этаже в том же подъезде, где произошел взрыв газа. По словам женщины, пол в их квартире выдержал, но провалился потолок на балконе и в зале. В момент обрушения в гостиной находился отец Александр, к которому теперь семья не может добраться.

Как ранее писал Фокус:

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что дом будет снесен, жильцов поселят в интернате. Обвал может произойти в любой момент, поэтому жильцов в квартиры пока не пускают.