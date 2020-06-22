С затонувшего возле Одессы танкера Delfi произошла утечка топлива, пляж закрыт
Содержание нефтепродуктов в Черном море в районе пляжа "Дельфин" (Одесса) в 16,4 раза превышает допустимую концентрацию. Таковы результаты анализов, проведенных Государственной экологической инспекцией Украины, сообщил ее руководитель Андрей Мальований.
"С танкера "Делфи", затонувшего возле Одессы в районе пляжа "Дельфин" еще 22 ноября 2019 года, разлилось топливо. Государственные инспекторы совместно с представителями Одесского филиала ГП "АМПУ" отобрали пробы морской воды. Установлено превышение нормативов предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в 16,4 раза", – сообщил он.
Разлив нефтепродуктов был локализирован с помощью сорбентов, однако купаться в море пока запрещено.
Танкер обещали убрать до начала курортного сезона, но так этого и не сделали. "Вероятно, он пролежит на пляже до осени. Инспекторы будут вести мониторинг воды в течение этого периода", - предупредил Мальований.
Напомним, изначально танкер находился в нейтральных водах и не подавал заявки на вход в Одесский или "Южный" порты. Но позже был подан сигнал о том, что судно терпит бедствие, осталось без топлива, с неработающим двигателем. В связи с этим спасательно-координационный центр "Одесса" начал предпринимать меры по ликвидации аварийной ситуации. С судовладельцем была согласована буксировка танкера для постановки к свободному причалу в порту "Очаков".
В ночь на 22 ноября Delfi удалось закрепиться якорем на расстоянии около 1 мили от берега в районе пляжа "Дельфин". Однако медленный дрейф судна возобновился. Спасатели сняли с него трех членов экипажа. Они были госпитализированы, врачи сообщили о переутомлении и переохлаждении.
Владелец судна должен был до 31 марта 2020 года принять меры для подъема и удаления затонувшего танкера.
1 апреля дело взяла под контроль генпрокурор.
Как ранее сообщал Фокус:
- Украинская сторона не cмогла связаться с судновладельцем: танкер Delfi – "серый", без регистрации. По данным капитана Одесского порта, судновладелец запрещал экипажу покидать танкер.
- Глава Одесской ОГА собрал заседание оперативного штаба в связи с ситуацией вокруг сорвавшегося с якоря танкера Delfi.
- Танкер лег на бок, из него в море потек мазут. Спасателям удалось эвакуировать из корабля троих членов экипажа, включая капитана.
- СМИ сообщили, что танкер Delfi может быть связан с Курченко и контрабандой нефтепродуктов.