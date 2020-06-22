IKEA в Украине все еще не может продолжить работу: слишком высокий спрос

Об этом The Page сообщили в пресс-службе компании.

В IKEA говорят, что интерес к товарам значительно превысил ожидания компании.

"Мы искренне извиняемся за неудобства и упорно работаем, чтобы как можно быстрее восстановить полноценную деятельность", – сообщили в компании.

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На вопрос о том, почему в компании не получилось решить технические проблемы в Украине и когда она сможет это сделать, в IKEA ответить не смогли.

Как ранее сообщал Фокус: