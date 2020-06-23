Артисты оперного театра спели на киевском рынке фрагмент из оперы

Об этом сообщает официальный портал Киева.

Артисты уверены, что "духовное питание" не менее важно, чем физическое, и призывают зрителей приходить в театры, как только появится такая возможность.

Певцы исполнили фрагмент из оперы Гаэтано Доницетти "Viva la mamma". Специально для проекта была создана современная аранжировка музыки, а также адаптирован к современным реалиям текст.

"Благодаря подобным дистанционным ивентам понимаешь, что культура продолжает жить, несмотря на преграды, которые встают на ее пути, а культурные деятели готовы принимать существующее положение вещей и плодотворно работать! Карантин обязательно закончится. Все будет хорошо!" – именно под таким лозунгом мы ожидаем еще один сюрприз от Киевской оперы уже в конце июня", – отметила директор Департамента культуры Диана Попова.

Она добавила, что 27-го июня Киевская опера закроет 38-й театральный сезон концертной программой со своего балкона. Такой альтернативный формат удачно зарекомендовал себя во время приветствия киевлян с Днем города.

Кстати, изначально премьера оперы Гаэтано Доницетти "Viva la mamma" состоялась в Teatro Nuovo в Неаполе 21 ноября 1827 года.

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