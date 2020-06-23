После более трехмесячного перерыва знаменитый оперный театр Барселоны Лисе в Испании дал первый концерт. Зрителями стали 2300 комнатных растений, которые должны предать медикам на передовой борьбы с COVID-19

Концерт в Большом театре Лисеу прошел вечером 22 июня, когда зрительские места заняли домашние растения в горшках. Об этом сообщает Reuters.

По словам организаторов, идея заключалась в том, чтобы подчеркнуть абсурдность человеческого существования в эпоху коронавируса, которая лишает людей права быть зрителями.

"Природа продвинулась, чтобы занять места, которые мы украли у нее", – заявил исполнительный продюсер Эудженио Ампудио на сцене во время дневной репетиции. К тому моменту 2292 уже заняли свои места в ожидании вечернего концерта.

После концерта, который также транслировался в прямом эфире онлайн, растения будут пожертвованы медицинским работникам.

Выступление под названием Concert for the Biocene было организовано в самом завершении карантина в Испании. На сцену вышел струнный квартет с пьесой итальянского композитора Джакомо Пуччини "Хризантема". Композиция была выбрана из-за ее настроения и звучания, похожего на реквием.

В театре выразили надежду, что выступление подчеркнут ценность искусства, музыки и природы, а также послужит дорожной картой для возвращения к нормальной деятельности после пандемии.

"Мы находимся в завершении целой эпохи, и я думаю, что это имеет большое значение. Я чувствую себя блике к самому себе, находясь радом с растениями. И я чувствую себя гораздо ближе к людям, чем раньше, хотя и не могу их обнять", – подытожил Ампудио.

Испания является одной из самых пострадавших стран мира от коронавируса. На сегодняшний день в Испании подтверждено 247 тыс. случаев коронавируса, а также 28 324 летальных случаев.

Как ранее сообщал Фокус: