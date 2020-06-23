В Киеве нашли крупный арсенал оружия: автоматы, пистолеты-пулеметы и гранаты
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Правоохранители изъяли пять автоматов, шесть пистолетов с глушителями, два пистолета-пулемета, 19 гранат с запалами к ним, 200 граммов тротила и около двух тысяч боеприпасов различного калибра.
В квартире одного из задержанных обнаружено 20 г вещества, похожего на амфетамин, 1,5 кг прекурсора фенилнитропропена, а также оборудование и химические реактивы, предназначенные для изготовления психотропных веществ.
Задержанным сообщили о подозрении по ряду статей, связанных с незаконным хранением оружия и психотропных веществ.
Как ранее сообщал Фокус:
- 6 мая, в Днепре 15-летний подросток открыл стрельбу по автомобилям и людям с балкона второго этажа жилого дома. Во время стрельбы он кричал "я – миллионер" и угрожал прохожим "вынести мозги".
- В Харькове 14-летний подросток устроил стрельбу в одном из супермаркетов.
- А в Одесской области мужчина стрелял из ружья по детям, шумевшим под окнами. К счастью, никто из детей не пострадал.