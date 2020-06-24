Киев выбыл из списка регионов, готовых к смягчению карантина

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Для ужесточения карантинных ограничений введены критерии:

загруженность коек составляет более 50%

среднее количество ПЦР и ИФА-тестов составляет менее 24 на 100 тыс. Населения в течение последних 7 дней

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 более 11%. В столице она составляет 11,55%.

прирост случаев инфицирования COVID-19 превышает 8 случаев на 100 тыс. населения.

Если регион не выполняет один из пунктов – это является условием для ужесточения карантинных условий.

Кроме Киева еще 13 регионов Украины не готовы к ослаблению карантина, это следующие области:

Волынская;

Днепропетровска:

Донецкая;

Закарпатская;

Ивано-Франковска,

Киевская;

Луганская;

Львовская;

Николаевская;

Одесская,

Ровенская;

Тернопольская;

Черновицкая.

"Относительно усиления мероприятий, это также прописано, если в критическом количестве областей произойдет ситуация, если в критическом количестве областей (10 и более) будет критический рост, это будет поводом для возврата к усиленному карантину", – заявлял ранее Шмыгаль.

Напомним, в Киеве с 24 июня разрешили ресторанам принимать посетителей в залах, работу бассейнов в фитнес-клубах, кинотеатров и развлекательных зон в ТРЦ.

Как ранее сообщал Фокус: