Наказание карантином. Чем грозит Украине вторая волна борьбы с коронавирусом

В то время когда большинство стран Европы ослабляют ограничения, в Украине власть по-прежнему мечется, принимая разнонаправленные решения, способные окончательно добить бизнес. Особенно печально обстоят дела у торговых сетей, индустрии здоровья, сферы обслуживания и культуры. Но продление карантина будет иметь политический резон для манипуляций на выборах.

В шаге от краха

Пока медики и политики думают, как спастись от коронакризиса, для бизнеса настают не лучшие времена. В начале июня Фокус писал о том, как отечественные предприниматели справляются с последствиями карантина. Вывод тогда был простой: нет компаний, которые могут похвастаться тем, что без потерь пережили весну 2020 года. Но все же большие компании благодаря запасу прочности относительно спокойно прошли карантин, в отличие от представителей малого и среднего бизнеса (МСБ), которые до сих пор не знают, как восстановить свое дело.

В начале лета, по данным Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), среди участников проекта Unlimit Ukraine, объединяющего микро- и малых предпринимателей, около трети лишились 50–75% доходов. Еще 44% участников потеряли менее 50%.

Кабмин продлил карантин в адаптивном формате, то есть с многочисленными послаблениями для бизнеса. Но все может измениться. Судьба кофеен, ресторанов, спортзалов и салонов красоты — в руках у местной власти, которая при необходимости может усилить карантин. Тем более, что количество новых случаев заболевания продолжает расти, а темпы заболеваемости вплотную приблизились к 1000 новых случаев в сутки. В итоге большинство предпринимателей, сумевших все же перезапустить бизнес, рискуют нарваться на очередной простой.

Правительство бизнесу не помогло

Ограничения повлекли за собой кризис и на рынке труда: за первых пять недель карантина количество вакансий сократилось в три раза. В начале эпидемии Петр Аношин, представитель консалтингового агентства ARB, прогнозировал снижение деловой активности на рынке труда на 30% и увольнение около 20% сотрудников, задействованных в малом и среднем бизнесе. Теперь его прогнозы носят более позитивный характер. "Уже вижу активность по новым вакансиям, хотя в мае была тишина. Тут важным фактором стало открытие метро и транспорта, благодаря которому сотрудники могут добираться на работу. Значит, будет расти и деловая активность", — говорит Аношин.

"Сегодняшняя статистика заболеваемости меня пугает, но, имея опыт прошлых месяцев, уверена, что мы справимся!" Юлия Загорайчук

По его словам, после смягчения карантина и открытия кафе и салонов красоты спрос на вакансии бариста, парикмахера и офисного персонала вырос на 90%. Бизнес, которому пришлось сократить штат на время карантина, начинает реабилитацию, хотя многие закрылись навсегда. "Повышенной бизнес-активности благоприятствует хорошая погода, так как в апреле — мае погодные условия заставляли людей сидеть дома, а сейчас многие гуляют на улице, что-то покупают, пользуются услугами, ездят на шашлыки, рыбалку, в гости друг к другу. Думаю, к сентябрю все нормализуется даже в условиях адаптивного карантина, если, конечно, не закроют всех по домам", — убежден эксперт.

Он считает, что массовое закрытие бизнеса вряд ли будет. Хотя бы потому, что начнутся акции протестов против карантина. "Половина решений правительства были неправильными. К примеру, большие штрафы за нарушение карантина и выборочное применение закона, которые к тому же противоречат другим законам, — убежден Аношин. — При этом власти никак не помогали бизнесу выжить. Из 50 тыс. заявленных микрокредитов выдали, со слов бывшего премьера Алексея Гончарука, пару сотен, в итоге более 2 млн людей потеряли работу".

Рестораны за взятки

Одним из первых под удар попал ресторанный бизнес. По словам народного депутата Никиты Потураева, за прошедшие месяцы закрылось 12 тыс. заведений общепита. Ужесточение ограничений означает, что их число будет расти. По словам Олега Бардяка, соучредителя киевского ресторана Urban Space 500, продление карантина должно сопровождаться не только проверками и штрафами, но соответствующей поддержкой со стороны государства, иначе украинским кафе не выжить, а это означает новую волну безработицы в стране.

Несмотря на то, что работа кафе и ресторанов в Украине официально разрешена с 5 июня, в Киеве из-за сложной эпидемиологической ситуации до 23 июня могли работать лишь летние террасы. Впрочем, правила действовали не для всех, во многих заведениях посетителей пускали в залы. За определенную сумму каждый владелец мог решить вопрос с открытием своего заведения без последствий для себя, на условиях анонимности рассказывают рестораторы.

"Подобная практика очень демотивирует тех предпринимателей, которые не хотят работать через коррупционную составляющую", — считает Светлана Мусий, совладелец Bali Bowl Cafe. По ее словам, сегодня у ресторатора есть две возможности сохранить заведение: дотировать свой бизнес или сменить бизнес-модель. Ее кафе временно переориентировалось на производство полуфабрикатов и продажу мороженого. Но подобные кризисные меры также требуют финансовых затрат, не все владельцы заведений могут себе это позволить.

Как уточняет Олег Бардяк, открытие летних террас способствовало частичной компенсации потерь предпринимателей. "Если так будет продолжаться, ресторанный бизнес, вероятно, выживет. Но еще одного полного закрытия заведений подавляющее большинство не выдержит", — говорит он.

Стрижем в масках

Вслед за ресторанами убытки из-за ограничений понесли другие предприятия сферы обслуживания — салоны красоты и парикмахерские. Пока действовали жесткие ограничения, эксперты индустрии красоты предполагали, что выживут лишь 40% представителей отрасли, но карантин ослабили до того, как тысячи мастеров безвозвратно лишились работы. А салоны красоты получили от Минздрава новые правила работы, которые вызывают много вопросов. К примеру, как стричь бороду, когда у человека на лице маска?

Жить в маске. В салонах красоты готовы обслуживать клиентов в масках (фото: Getty Images)

"Сегодняшняя статистика заболеваемости меня пугает, но, имея опыт прошлых месяцев, уверена, что мы справимся! Мой личный приоритет — 100%-я игра по правилам, поэтому, если скажут вновь закрыться, мы так и сделаем", — делится с Фокусом Юлия Загорайчук, владелица популярного в Ровно салона красоты "Зебра".

По ее словам, услуги салонов красоты будут востребованны всегда, поэтому, если салоны вновь закроют, люди начнут искать альтернативу в виде мастеров-домушников. Юлия не считает закрытие парикмахерских разумным решением. "У нас в салоне санитарные условия, как в больнице, а мастера на дому эти нормы игнорируют, — говорит она. — Я полностью согласна с тем, что салоны красоты и парикмахерские должны соблюдать карантинные правила. Это несложно и не так дорого, поскольку мы привыкли и к дезинфекции, и к стерилизации. Надеемся, что жесткий карантин не повторится, а если это случится — выживет сильнейший".

Художника обидеть легко

Сфера креативной индустрии оказалась во время карантина одной из самых уязвимых. Деятели культуры изначально жаловались на то, что когда ведутся разговоры о государственной поддержке малого и среднего бизнеса в стране, то они в этот перечень не попадают. Большинство музыкантов и организаторов фестивалей перенесли мероприятия на 2021 год. Многие надеялись на возобновление полноценной работы в июле, но теперь велик риск того, что творческие проекты придется снова поставить на паузу.

После смягчения карантина и открытия кафе и салонов красоты спрос на вакансии бариста, парикмахера и офисного персонала вырос на 90%

В то же время музыкальные коллективы ищут альтернативные форматы выступлений. Так, группа ТНМК запланировала на 4 июля проведение "вертикального концерта". Музыканты выступят на крыше ресторана, а зрители разместятся небольшими группами на балконах отеля "Братислава".

Возобновление жестких антикризисных мер может сказаться и на украинском арт-рынке. Светлана Старостенко, руководитель отдела частных продаж аукционного дома "Золотое сечение", объясняет, что продление карантина может сорвать готовящийся масштабный аукцион по классическому и современному искусству. На торги, запланированные на середину июля, выставят 70 знаковых работ топовых украинских авторов. "Нам бы не хотелось отменять мероприятие, но если придется, то перенесем его в онлайн", — уточняет Старостенко.

Карантин используют на выборах

Карантинные ограничения уже помогли Зе-команде без особого скрипа и большого сопротивления принять ряд нашумевших и противоречивых по содержанию и смыслу законов. Эксперты обращают внимание, что, если бы не запрет на проведение митингов и акций протестов во время карантина, "слуги" вряд ли бы проголосовали закон о рынке с/х земли или запрете возвращать банки бывшим владельцам.

"Усыплять бдительность украинцев вечно не получится. Если еще в марте граждане с пониманием относились к ограничительным мерам, то сегодня у них другое мнение. На примере ситуаций с "Велюром" Николая Тищенко, зажигательными вечеринками в ночных клубах Одессы и Киева, кофепитием президента и его команды в Хмельницком граждане увидели, что власть проповедует двойные стандарты. Естественно, народ возмущен. Уже никакие карантинные ограничения не могут сдержать людей от участия в акциях протеста и митингах, если власть решится на принятие новых спорных законов", — говорит в комментарии Фокусу Алексей Якубин, кандидат политических наук.

По мнению Татьяны Плачковой, народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь", карантин оставил негативный отпечаток на реформе децентрализации. Вместо добровольного объединения в ОТГ некоторые населенные пункты начали объединять добровольно-принудительно. "Из-за карантинных ограничений консультации и большие совещания жителей сел и поселков относительно образования ОТГ стали невозможны, власть начала сгонять всех в ОТГ насильно, не прислушиваясь к мнению жителей. Люди готовы были выходить на акции протеста, но митинги запрещены", — говорит в комментарии Фокусу Татьяна Плачкова.

В политических кругах вероятность окончания карантина 31 июля оценивают крайне низко. Озвучивается мнение, что стране придется жить в условиях ограничительных мер минимум до 25 октября. С идеей предотвратить вторую волну коронавирусной инфекции у власти появится возможность влиять на итоги местных выборов. "Выборы в условиях карантина — это непаханое поле для политтехнологических манипуляций, направленных на снижение явки избирателей. Можно разными слухами и вбросами подогревать страхи, чтобы люди не пришли на избирательный участок", — уверен Алексей Кошель, глава Комитета избирателей Украины. Чем ниже явка, тем выше шанс в ручном режиме скорректировать итоги выборов.

Эксперт обращает внимание на карантинно-финансовый фактор местных выборов. Многие статьи госбюджета перекроены для наполнения фонда борьбы с коронавирусом, в том числе сократили финансирование местных выборов-2020. "В бюджете из 2,2 млрд грн на выборы остался только 1 млрд. Под угрозой оказалось финансирование работы членов избирательных комиссий. Это означает, что мы рискуем вернуться к 100%-му теневому формату работы избирательных комиссий. А зарплата в конвертах может усыпить бдительность членов избиркомов при выдаче избирательной документации и подсчете голосов", — предполагает Кошель.