Эвакуированных из затопленного села в Карпатах селят в отелях за свой счет
Об этом Фокусу рассказала местная жительница Мария.
По ее словам, местных жителей Волчинца эвакуировали к горе. Позже, они сами дошли к мосту, который ведет в Ивано-Франковск.
Спасатели заявили им, что придется пожить в отелях за свой счет.
Село Волчинец находится в нескольких километрах от Ивано-Франковска. Возле села протекает река Быстрица Надворнянская.
Как ранее сообщал Фокус:
- Премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе визита в Ивано-Франковскую область, заявил, что ситуация с паводками критическая и хуже, чем в 2008 году.
- Только в Ивано-Франковской области подтопило более 4,5 тыс. домов.
- Стоимость восстановления инфраструктуры на Закарпатье оценили в 125 млн гривен.