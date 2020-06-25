ВСУ на Донбассе уничтожили переносную радиолокационную станцию боевиков
Видеозапись удара опубликована в Facebook бригады. Как нем видно, как ракета влетела в окно заброшенного здания, где, как утверждают военные, была позиция корректировщика.
Этот радарный комплекс впервые был замечен на Донбассе в 2015 году. Позже мониторинговая миссия ОБСЕ неоднократно замечала его у боевиков.
"Данная станция позволяла врагу не только автоматически обнаруживать и определять координаты наших технических средств и подразделений, но и вести точную корректировку артиллерийского огня по ним. Именно с помощью этой станции российские наемники осуществляли прицельные обстрелы наших позиций", - пояснили бойцы ВСУ.
"Кредо-М1" – РЛС сантиметрового диапазона волн с полностью цифровой обработкой данных и спутниковой геолокацией. Она производится только в России и состоит на вооружении армии РФ.
Может одновременно вести до 10 движущихся целей и выстраивать траектории их движения. Фиксирует танк на расстоянии до 16 километров, а одиночного солдата – до 8. Работает в любое время суток и года, в тумане, при осадках, задымлении атмосферы. Точность определения координат – до 25 м по дальности.
Весь комплект "Кредо-М1" весит около 60 кг. Для его переноса требуются 2-3 человека. Для обслуживания комплекса достаточно одного оператора.
Как ранее сообщал Фокус:
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- В Широкино боевики утром 22 июня противотанковой управляемой ракетой попали в камеру ОБСЕ.