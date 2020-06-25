Все в масках и проверка температуры: в Украине стартовала основная сессия ВНО-2020

Как сообщили в Украинском центре оценивания качества образования, допуск к пунктам тестирования проходил с 9:50 до 10:50. Каждому участнику измеряли температуру и проверяли необходимые документы: оригинала Сертификата внешнего независимого оценивания, паспорта, приглашение-пропуск.

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Для тех, кто по уважительным причинам не смог принять участие в основной сессии ВНО, пройдет дополнительная. Для этого нужно в течение пяти дней подать заявление в региональный центр оценивания качества образования.

ВНО пройдет с 25 июня по 17 июля.

Издание pro.berdiansk.biz рассказало, как тестирование проходило на одном из пунктов в Бердянске.

Как ранее сообщал Фокус: