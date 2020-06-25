Кабмин выделил 754 млн грн на борьбу с последствиями паводка на западе Украины (обновлено)

На заседании 25 июня Кабмин выделил средства для ликвидации последствий наводнений в Карпатском регионе. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. Средства выделены из резервного фонда правительства.

Деньги распределены так:

480 млн грн – Ивано-Франковская область;

30 млн грн – Черновицкая;

30 млн грн – Закарпатская;

10 млн грн – Львовская;

92 млн грн – Госводагентство;

30 млн грн – Гослесагентство.

ОБНОВЛЕНИЕ. Министр внутренних дел Арсен Аваков предложил по тем же мотивам выделить 82 млн грн своему министерству. Из них 41 млн грн на ГосЧС. 22 млн - Национальной гвардии, 19 млн - Нацполиции.

Таким образом, всего на преодоление последствий паводков выделили 754 млн грн.

Как ранее сообщал Фокус: