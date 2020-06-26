СБУ помешала неонацистам поджечь мечеть в Одессе
В ночь с 25 на 26 июня, накануне Дня крымскотатарского флага, сотрудники СБУ задержали в центре Одессы двух участников неонацистской организации при попытке поджога мечети с использованием двух бутылок с зажигательной смесью. Один из задержанных прибыл в Украину после длительного проживания в РФ.
В СБУ сообщают, что они планировали совершить теракт с целью дестабилизации общественно-политической ситуациОдии в Украине. В координации их деятельности подозревают представителей спецслужб РФ.
В ходе проведения личного досмотра и обысков по адресам проживания задержанных изъяты средства поджога, мобильные терминалы и записные книжки с доказательствами планирования террористического акта.
Фигуранты дела извещены о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса.
Напомним, что на прошлой неделе СБУ сообщала о задержании одного из организаторов этой неонацистской группировки.
С 2010 года 26 июня отмечается крымскими татарами как День крымскотатарского флага.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Харькове задержали мужчину, который поздно вечером поджег вход в здание облгосадминистрации.
- Контрразведка СБУ разоблачила гендиректора одного из предприятий Укроборонпрома на разглашении гостайны.
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