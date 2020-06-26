"Голос" лишил Вакарчука депутатских полномочий

Выступая на съезде, Вакарчук сказал, что Верховная Рада не оставила ему выбора, хоть он и надеялся на уважение коллег к "решению свободного человека", когда обратился с просьбой к Раде лишить его депутатских полномочий. "Поэтому сегодня я обращаюсь к самым близким людям, членам партии, прошу удовлетворить мою просьбу и прекратить полномочия народного депутата", – сказал он.

Съезд проголосовал "за".

Вакарчук обещал оставаться членом партии настолько долго, насколько "буду приносить пользу партии, и пока партия будет способствовать европейскому развитию страны".

Место Вакарчука в Верховной Раде займет Алина Свидерская, которая была девятнадцатого номером в избирательном списке "Голоса".

Она – юрист, правозащитник, общественный деятель. Член организации "Профессиональное правительство", которая объединяет выпускников зарубежных высших учебных заведений, а также председатель и соучредитель общественной организации "Лаборатория чистой энергетики".

Напомним, 11 июня лидер "Голоса" Святослав Вакарчук объявил, что сложит полномочия народного депутата. Он считает, что свою миссию выполнил – привел партию в парламент.

Но 18 июня народные депутаты провалили голосование за лишение мандата Вакарчука. Чтобы снова не подавать заявление о сложении полномочий, 19 июня Вакарчук вышел из фракции "Голоса". После этого, по закону, на съезде партии его должны были исключить из избирательного списка, что автоматически приводит к потере депутатского мандата.

Как ранее сообщал Фокус: