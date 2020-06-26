"Голос" лишил Вакарчука депутатских полномочий
Выступая на съезде, Вакарчук сказал, что Верховная Рада не оставила ему выбора, хоть он и надеялся на уважение коллег к "решению свободного человека", когда обратился с просьбой к Раде лишить его депутатских полномочий. "Поэтому сегодня я обращаюсь к самым близким людям, членам партии, прошу удовлетворить мою просьбу и прекратить полномочия народного депутата", – сказал он.
Съезд проголосовал "за".
Вакарчук обещал оставаться членом партии настолько долго, насколько "буду приносить пользу партии, и пока партия будет способствовать европейскому развитию страны".
Место Вакарчука в Верховной Раде займет Алина Свидерская, которая была девятнадцатого номером в избирательном списке "Голоса".
Она – юрист, правозащитник, общественный деятель. Член организации "Профессиональное правительство", которая объединяет выпускников зарубежных высших учебных заведений, а также председатель и соучредитель общественной организации "Лаборатория чистой энергетики".
Напомним, 11 июня лидер "Голоса" Святослав Вакарчук объявил, что сложит полномочия народного депутата. Он считает, что свою миссию выполнил – привел партию в парламент.
Но 18 июня народные депутаты провалили голосование за лишение мандата Вакарчука. Чтобы снова не подавать заявление о сложении полномочий, 19 июня Вакарчук вышел из фракции "Голоса". После этого, по закону, на съезде партии его должны были исключить из избирательного списка, что автоматически приводит к потере депутатского мандата.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 июня, на брифинге в Мариинском парке Вакарчук заявил о намерении сложить мандат народного депутата. Заявление Вакарчука должна была утвердить Верховная Рада. СМИ, ссылаясь на свои источники, связывали это решение с конфликтом в партии вокруг отставки главы МВД Арсена Авакова и приближением местных выборов.
- В то же время, в "Голосе" заявили, что Вакарчук не собирается уходить из политики и будет привлечен к местным выборам.