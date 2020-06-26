Квартиры с секретом. Где Зеленский за 4 дня нашел жилье пострадавшим от взрыва в Киеве

Реакция президента на беду, случившуюся с жителями Киева утром 21 июня, оказалась практически молниеносной и приятно удивила даже его политических оппонентов. Уже 25 июня Владимир Зеленский вручил сертификаты от первых 12 квартир семьям пострадавших в результате взрыва газа в многоэтажке на Позняках.

"Все 40 квартир мы выдадим в течение месяца. Сегодня мы отдаем первые 12 квартир семьям, где есть дети, и отдельно выдали Анастасии, которая потеряла всю семью, и Анатолию, который потерял отца", – сказал президент. Зеленский указал, что это новые квартиры, в них будет сделан ремонт. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что квартиры выделены именно Офисом президента. А в эфире передачи "Право на власть" Владимир Зеленский сказал, что "Офис президента нашел застройщиков, которые им помогли". При этом ни президент, ни мэр не уточнили, где именно получили квартиры пострадавшие, а на врученных пакетах красовалась надпись KSM-Group.

Расследование самого происшествия еще не закончено. Главной версией взрыва дома на Позняках в МВД называют несоблюдение технологий поверки счетчиков сотрудниками "Киевгаза". Заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что если действительно будет доказано, что трагедия была вызвана непрофессиональными действиями сотрудников Киевгоргаза, "то могут быть иски в суд и компенсации всех затрат, которые понесли жители этого дома и государство".

Впрочем, государство, если верить Офису президента, на приобретение жилья для пострадавших не потратило ни копейки.

"Офис президента нашел застройщиков, которые нам помогли", — говорится в сообщении на сайте ОП, в котором отмечается, что деньги из госбюджета тратиться не будут.

Первая информация о том, где именно получили квартиры пострадавшие киевляне, появилась на Facebook-странице депутата от "Слуги народа" Леси Забуранной. Нардеп сообщила, что жильцы обрушившегося дома поселяться в новом ЖК "Кришталеві джерела", который находится в живописной Феофании. Генеральным подрядчиком комплекса на данный момент является то самое ООО "КСМ-груп", чей логотип красовался на пакетиках, которые вручал президент.

Казалось, такое быстрое решение проблем простых украинцев просто не могло вызвать критику в свой адрес. Однако более внимательное изучение информации из открытых источников указало на возможное объяснение такой быстрой готовности одного застройщика поделиться квадратными метрами.

Некоторые инвесторы жилого комплекса утверждают, что ранее были незаконно лишены полностью оплаченных квартир в ЖК "Кришталеві джерела", которые были одновременно проданы разным покупателям.

"КСМ-групп — это именно те мошенники что отобрали мою квартиру, оплаченную в полном объеме, но как "оказалось" проданную несколько раз. Мою квартиру они продали второй раз одному из своих доверенных людей, интересно, у кого они отобрали эти квартиры, которые сейчас президент вручает пострадавшим?" – пишет киевлянин Антон Григорьев, которому до сих пор приходится судиться, чтобы вернуть свои кровные. Пострадавший предполагает, что застройщик с такой готовностью ответил на призыв Офиса президента для того, чтобы избежать ответственности за предыдущие нарушения.

Стоит добавить, что еще 28 мая о необычных методах работы компаний, возводящих "Кришталеві джерела", написала другая депутат от "Слуги народа" Елена Шуляк в авторской колонке на Европейской правде. Нардеп рассказала о том, что инвесторы, которые не захотели подписывать кабальный договор с ЖЕКом, вместо акта приема-передачи квартиры получили по почте пустые листочки, а право на получение квартиры от них "открепили". В этом застройщикам помогает само украинское законодательство – в Фонде финансирования строительства предусматривается, что если инвестор на протяжении трех месяцев не обращается за ключами от своей же квартиры, застройщик имеет право ее не отдавать.

О недобросовестности застройщиков ЖК еще в 2018 году писал другой его инвестор, Ярослав Осадчий. По его словам, он также выплатил полную стоимость квартиры, но так ее и не получил. Оказалось, что оплатить свое жилье недостаточно: нужно вовремя прийти в офис застройщика, о чем тот умалчивает и даже препятствует визиту.

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В комментарии Фокусу Ярослав Осадчий рассказал, что конфликт с застройщиком начался из-за его нежелания соглашаться с высокими тарифами на обслуживание. Тогда у него и произошла ситуация, описанная Еленой Шуляк: Ярослав якобы не откликнулся на приглашение от Фонда финансирования строительства, и право на его квартиру застройщик продал. Ярослав утверждает, что Фонд передал список инвесторов застройщику с опозданием в эти самые 3 месяца, но проблемы были только у него и у семьи Григорьевых, которые также выступали против тарифов ЖЭКа. Осадчий со второго раза выиграл суд о неправомерности действий Фонда финансирования строительства, но в итоге Верховный суд пересмотрел кассацию и отменил решение, обосновав это тем, что новая владелица квартиры не была должным образом уведомлена о происходящем. Ярослав утверждает, что это неправда, ведь арест с имущества она сняла и квартиру снова перепродала. Уже год дело рассматривает ЕСПЧ.

Второй иск Осадчего касался возврата средств и его он выиграл. Вот только и тут инвестора ждал неприятный сюрприз. По его словам, изначально квартиры в ЖК купили "свои" по бросовой цене 5500 грн за м2, а он купил квартиру по переуступке в два раза дороже. Суд же вернет не рыночную стоимость на данный момент, а изначальную цену квартиры. Кроме того, застройщик подал в суд на Ярослава за "ущерб деловой репутации", оцененный в 6 миллионов гривен. "Я живу в постоянном стрессе. Мало того, что я потерял 65 тысяч долларов, застройщик судится со мной в ответ, называет "черным инвестором" и рейдером. А я живу на съемной квартире, хороший из меня рейдер", — рассказал киевлянин Фокусу.

Для жильцов "Кришталевих джерел", все-таки заселившихся в жилой комплекс, действительно были прописаны довольно суровые правила проживания.

Иллюстрация: Европейская правда

Фокус обратился за комментарием в ЖК "Кришталеві джерела". Отдел продаж отказался комментировать эту ситуацию и предложил найти на сайте номер отдела по вопросам сотрудничества. Там трубку не взяли. Фокусу не удалось получить комментарии ни в КСМ-груп, ни в Офисе президента.

Напомним, что это не первая подобная ситуация с бесплатными квартирами от государства. В аналогичную историю попадал и пятый президент Украины Петр Порошенко, который в декабре 2014 года торжественно вручил военным ключи от квартир в ЖК "Кантри Хаус". А уже в мае 2015-го инвесторы ЖК собирались пикетировать Бориспольский райсовет, чтобы тот узаконил стройку. В итоге ЖК "Кантри Хаус" все же был введен в эксплуатацию, а вот другие объекты скандального застройщика "Укрбуд" пришлось достраивать другим компаниям.