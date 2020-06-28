Крутое плато: Минздрав назвал области и города, где нельзя смягчать карантин

В воскресенье, 28 июня, Минздрав обновил эпидемиологические показатели по каждой области и Киеву. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Согласно новым данным, к смягчению карантина в стране не готовы 11 областей и Киев. По показателю заполненности койко-мест лидирует Закарпатская область, где занято почти 66% мест в то время, как для смягчения карантина допускается не более 50%.

Хмельницкая, Киевская и Одесская области, а также Киев оказались в лидерах по динамике роста случаев коронавируса.

Количество новых случаев COVID-19 превышает установленный правительством порог в Волынской, Ровенской и Львовской областях. А в Донецкой области, Николаевской и Черниговской населения недостаточно охвачено тестированием.

Количество инфицированных коронавирусом в период с 15 февраля по 26 июня.

В свою очередь, к следующему этапу смягчения карантина готовы такие области, как Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черкасская и Черновицкая области.

Карантин усиливается в тех регионах, в которых загруженность койко-мест в учреждениях здравоохранения составляет более 50%, среднее количество тестов менее 24 тыс. на 100 тыс. населения в течение недели, коэффициент выявления случаев коронавируса более 11%, а показатель динамики роста случаев COVID-19 более 10%.

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