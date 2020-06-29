На Позняках в Киеве снова пожар в многоэтажке

Об этом в понедельник, 29 июня, сообщает Киев Оперативный в Facebook.

"Очередной пожар вспыхнул на Позняках, на этот раз - Кошица, 9. На месте работали бойцы пожарной охраны ГСЧС. Будем надеяться, что никто не пострадал", – говорится в сообщении.

Как сообщает ГСЧС, возгорание возникло на лестничной клетке 15-этажа 16-этажного жилого дома. Загорелся мусор.

"На место происшествия были направлены спасатели 24-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию было установлено, что возгорание возникло на лестничной клетке 15-этажа 16-этажного жилого дома. Горел мусор на площади 2 кв. м.", – говорится в сообщении.

В 18:22 пожар был локализован, а в 18:29 ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Как ранее сообщал Фокус:

21 июня в Киеве на проспекте Григоренко прогремел взрыв. Полностью были разрушены 16 квартир, погибли 5 человек.

По словам замглавы МВД Антона Геращенко, основная версия причин взрыва – несоблюдение технологий поверки счетчиков сотрудниками Киевгаза.