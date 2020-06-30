Суд оправдал троих мужчин, напавших на Мустафу Найема в 2018 году

Об этом сообщил брат экс-наредпа, адвокат Маси Найем.

"Судья Шевченковского районного суда Голуб Оксана Анатольевна оправдала Темербулатова Умолта Руслановича, Саитова Ахмеда Абубакаровича, Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича полностью", – сообщил адвокат.

По его словам, аргументация суда такова: отсутствие в действиях перечисленных лиц состава преступления, предусмотренного ст. 296 УК Украины – недопустимости отдельных доказательств.

"Действительно, есть основания полагать, что на этапе досудебного расследования был допущен ряд ошибок, который негативно отразился на результатах судебного рассмотрения дела – в части фиксации доказательств, документального оформления группы прокуроров и следователей, правовой квалификации. Однако мы убеждены, что несмотря на ошибки

а) в ходе судебного разбирательства прокурором доказано наличие в действиях обвиняемых состава преступления "хулиганство" и в действиях обвиняемых имеется такой состав преступления; б) допущенные процессуальные ошибки не являются таковыми, что является основанием для признания собранных доказательств недопустимыми", - объяснил Маси Найем.

Отмечается, что представители потерпевшего неоднократно обращали внимание на предвзятость суда. Судье Голуб дважды заявлялся отвод по основаниям, предусмотренным ч. 3 и ч. 4 ст. 75 УК Украины: "Если он лично, его близкие родственники или члены его семьи заинтересованы в результатах производства" и "при наличии других обстоятельств, которые вызывают сомнение в его беспристрастности".

В обоих случаях в удовлетворении ходатайства об отводе было отказано.

"Кроме того, суд безосновательно по нашему мнению, отказал представителям потерпевшего в удовлетворении ходатайств:

- о допросе части свидетелей об обстоятельствах сбора доказательств по делу;

- о повторном исследовании отдельных видеозаписей в связи с необходимостью исследовать обстоятельства, сообщенные в ходе допроса свидетеля и обвиняемых, и повторный допрос свидетеля, который давал откровенно ложные показания;

- о приобщении к материалам производства одного из выводов судебно-медицинской экспертизы;

- о предоставлении времени для подготовки к дебатам с целью участия в дебатах потерпевшего лично;

- об объединении судебных дел с производством по делу Саитова Магомеда-Амина с целью обеспечения полноты судебного разбирательства", - подчеркнул адвокат Найем.

"Считаем, что у нас достаточно оснований для обращения в Апелляционный суд – что мы и планируем сделать после получения текста судебного решения", – подытожил он.

Как ранее сообщал Фокус:

30 апреля 2018 года в Киеве в районе Бессарабского рынка четверо человек избили народного депутата Украины Мустафу Найема. Конфликт возник из-за того, что депутат отказался пропустить на дороге автомобиль, который грубо нарушал правила дорожного движения.

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, заявила, что злоумышленник, избивший в центре Киева народного депутата Мустафу Найема, через два часа после инцидента покинул территорию Украины.

5 мая правоохранители Азербайджана задержали 29-летнего мужчину, которого подозревают в нанесении телесных повреждений Найему.

26 июля суд отпустил из-под ареста одного из подозреваемых в нападении на Найема Магомеда-Салиха Саитова.