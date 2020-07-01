Наев о возможном наступлении РФ: Ситуация контролируемая, разведка усилена
У ВСУ нет данных о якобы готовящемся нападении РФ на Украину с Крыма. Об этом заявил командующий Объединенных сил Сергей Наев, передает РБК-Украина.
Тем не менее, командование усилило разведдеятельность по этому направлению.
"Информации об активизации сил противника на южном направлении, а именно со стороны Крыма, в командовании ОС нет. Но нами усилены все виды разведки, от которой ежедневно поступает информация", – говорит Наев.
Также Наев добавил, что военные уже провели учения с Нацполицией, СБУ и Нацгвардией, а боевая служба переведена в усиленный режим. "Ситуация контролируемая", – сказал командующий ОС.
"Мы четко понимаем все сценарии развития ситуации на этом направлении и адекватно оцениваем возможности Вооруженных сил РФ касательно наращивания военной силы за короткое время", – добавил он.
Ранее замминистра иностранных дел Василий Боднар говорил, что любые российские военные учения вблизи границ Украины могут перерасти в военное вторжение.
"Довольно часто переводятся в повышенную боевую готовность российские оккупационные силы на территории Донбасса. Любые учения могут достаточно быстро перейти в активную фазу боевых действий, поэтому риск, однозначно, растет, и, конечно, военные это видят", – сказал Боднар.
Также Бондар заметил, что РФ усиливает военный контингент и в Крыму. По его словам, причинами полномасштабного военного наступления могут быть как внутренняя нестабильность в России, так и проблемы с поставками воды в оккупированный Крым.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация не собирается нападать на кого бы то ни было, а так называемая российская угроза является выдумкой.
- Украинские военные разрабатывают совместно с НАТО план действий на случай прямого военного нападения РФ на Украину.
- Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в Европе не воспринимают российскую угрозу так же серьезно, как в США.