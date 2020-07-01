42 погибших и 58 раненых. Штаб ООС назвал потери боевиков на Донбассе за июнь

Украина
По подтвержденным данным разведки, боевики также потеряли пять единиц техники.

В июне боевики потеряли 42 человека убитыми, 58 - ранеными, а также пять единиц техники:  грузовые автомобили ЗиЛ и КамАЗ, два миномета и один танк. Об этом сообщил штаб ООС.

Там подчеркнули, что огонь по противнику ведется только в случае угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих.

Разведка также сообщала о случаях неуставных отношений между боевиками с тяжелыми телесными повреждениями и ножевыми ранениями, о передозировке наркотиками, употреблении алкоголя и травмировании в состоянии опьянения.

Как ранее сообщал Фокус

  • 27 июня около Старогнатовки на Донбассе в результате разрыва неизвестного боеприпаса пострадали двое украинских военных: от полученных осколочных ранений один умер, второго доставили в госпиталь.
  • Бойцы 24-й бригады противотанковой ракетой уничтожили позицию корректировщика огня боевиков, оснащенного российской переносной станцией наземной разведки ПСНР-8 "Кредо-М1".
  • В Донецкой области было совершено покушение на освобожденную из плена "ДНР" Валентину Бучок. Женщина подорвалась на растяжке во дворе собственного дома.
  • 18 июня на Донбассе от пули снайпера погиб 22-летний боец 54-й отдельной мехбригады Богдан Коваленко. Дома у погибшего остались отец и бабушка. 