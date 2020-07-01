В 54-й ОМБр показали видео уничтожения позиции боевиков со складом боеприпасов

Украинские военные уничтожили еще одну позицию боевиков в Донецкой области. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале 54-й отдельной механизированной бригады.

По словам бойцов ВСУ, позицию "засветил" боевик "Скиф", который давал на ней интервью пророссийским ресурсам.

"Пересмотрев внимательно видео со "Скифом", мы увидели свои ошибки, определили более точно места укрытия сепаратистов и ждали. Когда начался очередной обстрел наших позиций, полетела ответочка в любимую позицию "Скифа", – говорят бойцы.

В результате обстрела удалось полностью уничтожить позицию боевиков: 4 из них убиты, еще трое тяжело ранены. Также уничтожен склад боеприпасов, крупнокалиберный пулемет. "Уничтоженные и поврежденные автоматы даже никто не считал", – добавили тажке в 54-й ОМБр.

На прошлой неделе украинские военные показали уничтожение в зоне операции ОС минометной позиции террористов и здание, в котором находился противник. "Никто из оккупантов не сбежал", – говорили тогда бойцы ВСУ.

Сегодня, 1 июля, в штабе ОС сообщили, что за прошлый месяц боевики потеряли 42 человека убитыми, 58 - ранеными, а также пять единиц техники: грузовые автомобили ЗиЛ и КамАЗ, два миномета и один танк.

Разведка также сообщала о случаях неуставных отношений между боевиками с тяжелыми телесными повреждениями и ножевыми ранениями, о передозировке наркотиками, употреблении алкоголя и травмировании в состоянии опьянения.

Как ранее сообщал Фокус:

В Донецкой области было совершено покушение на освобожденную из плена "ДНР" Валентину Бучок. Женщина подорвалась на растяжке во дворе собственного дома.

16 июня боевики обстреляли жилые кварталы на окраине оккупированной Авдеевки. В результате обстрела минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение поясничного отдела спины во дворе собственного домохозяйства получила мирная жительница.