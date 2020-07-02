Малюська хочет переделать Лукьяновское СИЗО в отель, стилизованный под тюрьму

Об этом передает Укринформ.

"Мы частично разгрузим Лукьяновское СИЗО, сделаем на Бориспольской трассе также Киевский следственный изолятор. Но инвестиционной привлекательности здания XIX века особенно не представляют в том смысле, что это исторические достопримечательности", – сказал министр.

По его словам, их нельзя снести, построить новые здания, комплексы, офисные сооружения и тому подобное.

"Единственный вариант, который я вижу, но опять же, с бизнесом он не просчитан, это отель, например. Отель, который мог бы быть стилизован под тюрьму. В Европе это практикуется, пользуется популярностью", – отметил Малюська.

По его словам, в этом СИЗО сидело "немало исторических личностей XIX – начала XX века: политических фигур, литераторов, поэтов, писателей – и современных тоже".

"Но речь об исторических фигурах. Они все здесь были. Максим Рыльский, Грушевский, Винниченко... Много кто. В конце концов, это большой красивый исторический объект. Сложно найти документы, чтобы можно было отследить, кто, где, в какой камере конкретно находился, но если нам это удастся, это будет туристическая бомба. То есть можно ночевать в номере, который был тюрьмой, и где, например, находился известный поэт или политик. Тем более недалеко от центра", – сообщил Малюська.

По его мнению, перед тем, как переделать СИЗО в отель, нужно построить инфраструктуру, вывезти людей и сделать большой ремонт.

"Это будет реализовано... Мы сейчас ожидаем принятия закона, который позволит нам продавать наши тюрьмы и получать 70% доходов, оставлять себе на новое строительство. Собственно, как часть этого этапа мы продадим какие-то замороженные тюрьмы, получим первые деньги и начнем строить следственные изоляторы за пределами города или в промзоне, освободим СИЗО в центре города и будем продавать его. То есть это многолетний проект. Мы выведем следственные изоляторы из центров городов практически везде, но продлится это минимум лет 10", – добавил Малюська.

Отметим, в интервью Фокусу министр юстиции Денис Малюська рассказал, что платные камеры в СИЗО – это как специализированная помощь в больницах.

Он отметил, что в Лукьяновском СИЗО пять человек уже заплатили по 12 тыс. грн за месяц пребывания в камерах повышенной комфортности.

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