Подполковника СБУ поймали на взятке за скрытие деталей смерти нардепа

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, сотрудник спецслужбы организовал и руководил деятельностью преступной группировки в составе не менее четырех человек, участники которого требовали у предпринимателя денежные средства в сумме $250 тыс возможным неразглашении сведений об обстоятельствах гибели народного депутата, которые могут ему навредить.

В случае отказа от предоставления средств, они угрожали применить насилие над потерпевшим и его близкими родственниками.

Подполковнику СБУ сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или совершенном организованной группой). Решается вопрос о взятии подозреваемого под стражу и отстранения от занимаемой должности.

Ему грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Имя народного депутата, о котором говорится – неизвестно.

Как ранее сообщал Фокус: