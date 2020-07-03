Апелляционный суд оставил Стерненко под домашним арестом
Киевский аппеляционный суд 3 июля оставил Сергея Стерненко под домашним арестом. Об этом активист написал в своем Телеграм-канале. По его словам, это произошло "из-за давления Зеленского, Венедиктовой и Авакова".
Сергея Стерненко были готовы взять на поруки около трехсот человек, пишет в своем Facebook адвокат Маси Найем.
Как ранее сообщал Фокус:
- 15 июня Шевченковский райсуд Киева в качестве меры пресечения для бывшего главы одесского Правого сектора Сергея Стерненко избрал круглосуточный домашний арест сроком на 60 суток. Его подозревают в умышленном убийстве Ивана Кузнецова, который напал на активиста в июле 2018 года. Сам Стерненко говорит, что действовал в рамках необходимой самообороны.
- Изначально в решении суда было прописано, что под домашним арестом Стерненко должен находится по месту прописки – в одесской воинской части. На следующий день Стерненко заявил, что судья удовлетворила его ходатайство и изменила место отбывания ареста на киевскую квартиру.