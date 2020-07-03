Городские больницы Львова заполнены почти на 95%

Руководитель управления здравоохранения Львова Владимир Зуб заявил о том, что больницы города заполнены на 95%, передает пресс-служба горсовета.

Зуб говорит, что сейчас в городе стабилизация, поскольку в предыдущие недели за сутки фиксировали 70, 80 и даже 100 случаев коронавируса, сейчас их стало меньше – 46, 32, 31, а за последние сутки – 54. Однако, по его словам, это не значит, что ситуация пошла на спад.

"Потому что в наши стационары очень много пациентов поступают ежедневно, у нас фактически заполненность сегодня в городских учреждениях составляет 95%, и хотя мы выписываем каждый день пациентов, но в то же время ровно столько же к нам и поступает", – сказал он.

По словам Зуба, в больнице скорой помощи находится 70 человек, из них 5 – в реанимации, 4 – на аппарате искусственной вентиляции легких. В первой больнице – более 80 человек, и еще 70 человек находится в воськой городской больнице.

Как ранее сообщал Фокус:

22 июня премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что карантинные ограничения могут усилить, если количество активных больных на 100 тысяч населения достигнет 60 человек.