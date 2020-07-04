Статистика коронавируса в Украине на 4 июля: заболеваемость COVID-19 продолжает расти
По состоянию на 4 июля в Украине зафиксировано 47 677 случаев коронавируса при 1 212 летальных исходов и 21 155
выздоровевших. Прирост случаев заболевания за сутки составил 914, смертей – 15.
Об этом сообщается в данных СНБО.
Вчера, 2 июля, медики отчитались о 876 новых случаях. А 2 июля новых инфицированных было 889.
Статистика по регионам:
Львовская – 6059 заболевших (176 за сутки);
Киев – 5 465 (118);
Черновицкая – 4 972 (37);
Ровенская – 4 041 (91);
Закарпатская – 3 214 (88);
Киевская – 2 747 (45);
Волынская – 2 663 (92);
Ивано–Франковская – 2 599 (54);
Харьковская – 2 311 (56);
Тернопольская – 2025 (35);
Винницкая – 1 936 (21);
Одесская – 1 835 (43);
Житомирская – 1 447 (12);
Днепропетровская – 1 110 (7);
Хмельницкая – 828 (6);
Кировоградская – 657 (4);
Черкасская – 657 (4);
Запорожская – 588 (9);
Донецкая – 599 (0);
Черниговская – 560 (6);
Николаевская – 455 (5);
Полтавская – 322 (0);
Сумская – 308 (4);
Херсонская – 196 (1);
Луганская – 84 (0).
Как ранее сообщал Фокус:
- В связи с ростом заболеваемости COVID-19 Киев ужесточает карантин. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.
- В НАН заявляли, что Украина прошла пик заражений коронавирусом. Вице-президент НАН говорил, что пик заболеваемости пришелся на первую неделю мая.
- Но уже в июне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась вторая волна пандемии коронавируса из-за того, что люди перестали соблюдать карантинные ограничения.