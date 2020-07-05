Пятиэтажка в Новой Каховке едва не сгорела из-за семейной ссоры

Около 15.00 в Новой Каховке произошел масштабный пожар в пятиэтажке по ул. Букина, 20. Об этом сообщило местное издание "Новая Каховка.City".

Очевидцы написали в соцсетях, что сначала пожар произошел в одной из квартир, затем пламя перекинулось на шиферную крыша. Квартиру, якобы, поджег человек, который поссорился со своей женой.

ГосЧС в Facebook сообщает, что пожар уже локализован. "По состоянию на 15:55 площадь пожара кровли составляла около 2 тыс. м. кв. Проведена эвакуация жителей", – сказано в сообщении. – В 16:16 пожар локализован. Отсутствует открытый огонь. Угрозы распространения на квартиры нет. Жертв и пострадавших нет".

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К тушению привлечены 23 служащих ГосЧС и 7 единиц техники.

На место происшествия прибыли спасатели из Новой Каховки, Берислава и Каховки. Из квартир, до которых добрался огонь (в основном, пятого этажа) люди выносили вещи. На место приехали мэр Новой Каховки Владимир Коваленко и его первый заместитель.

Позже появилась информация, что огонь начался на крыше – загорелся рубероид.

Как говорят очевидцы, полицейские сняли с крыши мужчину в шортах и повезли в участок. Возможно, это и есть поджигатель.

Как ранее сообщал Фокус: