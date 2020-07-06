Очередная драка со стрельбой в Киеве: компания молодежи создавала "много шума"
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
К компании подошли двое мужчин и начали придираться по поводу того, что они создают слишком много шума. В результате мужчины достали пистолеты и открыли стрельбу.
После вмешательства правоохранителей конфликт прекратился. С места происшествия эксперты изъяли пистолет и два магазина, а также телескопическую металлическую палку. Все изъятое в дальнейшем направлены для проведения соответствующих экспертиз.
Мужчины вели себя агрессивно, игнорировали требования патрульных и пытались затеять драку.
В результате инцидента никто не пострадал.
Задержаными оказались 37 и 38-летние киевляне, один из которых привлекался к административной ответственности за совершение домашнего насилия.
Патрульным пришлось задержать граждан с применением физической силы и наручников. На одного из них инспекторы составили протоколы по ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) и постановление по ч. 1 ст. 178 (Распитие алкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) КоАП.
Как ранее сообщал Фокус:
- 5 июля в Киеве произошла драка в 4 утра со стрельбой в самом центре города – в Арене, что на Бессарабке. Один из участников драки несколько раз выстрелил из своего оружия. В Печерское управление полиции доставили 10 человек. С места происшествия изъяли стартовый пистолет.
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Президент Владимир Зеленский поручил министру внутренних дел Арсену Авакову и генпрокурору Ирине Венедиктовой принять срочные меры для недопущения эскалации уличного насилия в стране.