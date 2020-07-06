В Кировоградской области грузовой состав "сам покатился" и слетел с рельсов

Инцидент произошел 6 июля, сообщила "Думская". По предварительным данным, "локомотив самовольно покатился" во время стоянки. В это время машиниста и его помощника не было в кабине.

Электровоз врезался в будку на станции и повалил столб, вагоны сошли рельсов, часть из них перевернулись и упали с насыпи.

Никто не пострадал. Железнодорожники выясняют причину происшествия.

Как ранее сообщал Фокус: