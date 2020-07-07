Ситуация с коронавирусом в регионах Украины улучшается, – СНБО

Об этом сообщают данные СНБО, передает Интерфакс-Украина.

Всего за прошедшие сутки:

Напомним, по состоянию на 7 июля в Украине зафиксировано 546 новых случаев COVID-19. С начала эпидемии по стране подтвердили 49 607 случаев коронавируса, 1283 летальных исходов и 22 193 случаев выздоровления.

19 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась вторая волна коронавируса из-за того, что люди перестали соблюдать карантинные ограничения. Но уже 6 июля он отметил, что динамика течения эпидемии стабилизируется.

7 июля глава Минздрава Украины Максим Степанов сообщил, что уровень готовности Украины ко второй волне коронавируса – несравнимо выше, чем по состоянию на начало марта.