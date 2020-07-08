Зеленский и Аваков приехали на место пожаров на Луганщине
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганской области в связи с масштабными лесными пожарами в Новоайдарском районе", – говорится в сообщении.
Зеленский осмотрит места возгорания и заслушает доклад председателя Луганской ОГА и представителей ГСЧС по ликвидации чрезвычайной ситуации.
Министр внутренних дел, руководители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Нацполиции, а также секретарь Совета национально безопасности и обороны также работают на месте пожаров в Луганской области.
Арсен Аваков отметил, что к ликвидации пожаров привлечено более 1200 работников подразделений МВД.
"Более 1200 работников ГСЧС, Нацполиции, Национальной гвардии и 200 единиц техники, в том числе два самолета АН-32П, ликвидируют пожар. Оперативный штаб работает в круглосуточном режиме", – сказано в сообщении.
Пожар возник 6 июля в 13 часов вблизи с. Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств на площади около 50 га, из них верховой пожар – на 20 га. Огнем уничтожены около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в селе Смоляниново. В 8 часов 7 июля пожар был локализован. Но в связи с порывистым ветром (до 25 м/с) и высокой температурой воздуха (38 градусов) произошло распространение пожара.