Каждое четвертое заведение в Киеве нарушает правила карантина, – Кличко

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В Киеве продолжаются проверки заведений и предприятий на соблюдение ими регламентов работы. Патрули, в состав которых входят сотрудники Госпродпотребслужбы, представители полиции и Муниципальной охраны проверяют рестораны, торговые центры и магазины и столичные рынки. Также эти группы получают информацию от жителей города, которые сообщают о нарушениях", – сообщил Кличко.

По его словам, только за последние несколько дней проверено 430 объектов и составлено 107 протоколов.

"То есть, каждое четвертое заведение в городе нарушает правила, а потом люди спрашивают, откуда у нас такая высокая заболеваемость коронавирусом", – говорит мэр Киева.