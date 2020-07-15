Российские оккупанты будут требовать при въезде в Крым ПЦР-тест

При въезде в оккупированный Крым, "власти" теперь требуют результатов ПЦР-теста на коронавирус, который был сделан не более чем за три дня до прибытия на территорию полуострова.

Об этом сообщает Офис омбудсмена Украины.

Перед этим они требовали прохождения 14-дневной обсервации. В случае отсутствия результата ПЦР-теста, оккупанты заставят в течение трех дней пройти тестирование за собственные деньги, чтобы попасть в Крым.

"В случае положительного теста на коронавирус, лицо обязано пройти изоляцию по месту пребывания или жительства. Изоляция должна длиться до момента полного выздоровления и получения отрицательного теста на COVID-19 методом ПЦР", – сказано в сообщении.

Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что КПВВ на линии разграничения готовятся будут открыты с 10 июня. Террористы "ЛНР" отказались открывать контрольный пункт въезда-выезда в Станице Луганской со своей стороны.Боевики "ЛДНР" выдвинули условия для открытия со своей стороны пунктов въезда-выезда на линии соприкосновения в Донбассе.