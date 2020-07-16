С начала 2020 года СБУ предотвратила три теракта, – Баканов

С начала 2020 года сотрудники СБУ предотвратили три теракта и задержали четверых причастных к их подготовке.

Об этом на совещании руководителей правоохранительных органов заявил глава СБУ Иван Баканов, сообщает "Интерфакс-Украина".

По его словам главы СБУ, в апреле спецслужба задержала мужчину, который заложил бомбу возле входа в торговый центр "Французский бульвар" в Харькове, в июне задержала бывшего военного, который пытался заложить четыре мины на территории госпиталя в Северодонецке и на станции Рубежное, в июле – луганского боевика, который планировал взорвать цистерны с аммиаком.

По данным Баканова, в 2020 году суды вынесли 28 приговоров по обвинению в террористической деятельности и 16 – в создании террористической группы или организации по материалам службы.

Кроме того, сообщил он, "за полгода запрещен въезд в Украину для 254 иностранцев, причастных к терроризму и экстремистским организациям".

С начала нынешнего года СБУ разоблачила 51 преступную группировку и предотвратила шесть заказных убийств.

В апреле в Днепре задержали группировку, участники которой причастны к совершению 18 террористических актов.