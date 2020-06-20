Ветеран ООС хотел взорвать госпиталь в Северодонецке и ж/д станцию в Рубежном

Ветеран ООС хотел взорвать госпиталь в Северодонецке и ж/д станцию в Руб...

Фото: gp.gov.ua

Прокуратура совместно с СБУ и военной контрразведкой предупредила серию террористических актов, которые планировал совершить бывший украинский военнослужащий в Луганской области.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Досудебным расследованием установлено, что экс-военный, который в течение 2018-2019 годов проходил службу в районе ООС в Донецкой области, хотел перейти линию разграничения и устроиться на службу в администрацию боевиков в Луганской области.

Он планировал взорвать несколько объектов военной инфраструктуры и транспортного сообщения.

С этой целью он установил взрывные устройства у здания 59-го военного госпиталя в  Северодонецке, в котором находится около 170 человек из числа больных военнослужащих и медицинского персонала.

Также он заложил взрывчатку на железнодорожной станции в пгт. Рубежное на участке пути, где обычно проводится разгрузка военной техники.

Бывшего военнослужащего задержали, взрывчатку нашли и изъяли.

Следствие ведется по ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 258 (покушение на преступление, террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

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