Ветеран ООС хотел взорвать госпиталь в Северодонецке и ж/д станцию в Рубежном

Прокуратура совместно с СБУ и военной контрразведкой предупредила серию террористических актов, которые планировал совершить бывший украинский военнослужащий в Луганской области.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Досудебным расследованием установлено, что экс-военный, который в течение 2018-2019 годов проходил службу в районе ООС в Донецкой области, хотел перейти линию разграничения и устроиться на службу в администрацию боевиков в Луганской области.

Он планировал взорвать несколько объектов военной инфраструктуры и транспортного сообщения.

С этой целью он установил взрывные устройства у здания 59-го военного госпиталя в Северодонецке, в котором находится около 170 человек из числа больных военнослужащих и медицинского персонала.

Также он заложил взрывчатку на железнодорожной станции в пгт. Рубежное на участке пути, где обычно проводится разгрузка военной техники.

Бывшего военнослужащего задержали, взрывчатку нашли и изъяли.

Следствие ведется по ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 258 (покушение на преступление, террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

14 апреля контрразведка Службы безопасности задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова по подозрению в госизмене и подготовке террористических актов. В частности, ему инкриминируются подготовку убийства Адама Осмаева по заказу российских спецслужб.

В Днепре задержали группировку, участники которой причастны к совершению 18 террористических актов.