В Черновцах выстрелом из боевого пистолета в голову убили мужчину

В субботу вечером, 18 июля, в Черновцах посреди улицы выстрелом из боевого пистолета в голову убили мужчину.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Главного управления Нацполиции в Черновицкой области.

Отмечается, что трагедия произошла на улице Небесной сотни около кафе "Ozzy".

Сначала на месте инцидента произошла драка между двумя мужчинами, в ходе которой один из них выстрелил в голову другому из боевого пистолета.

"На место происшествия направлены правоохранительные органы. В дальнейшем преступник был задержан. Оружие изъято, марка устанавливается", – сообщили в полиции.

Как уточняет Рromin.cv.ua, задержан 54-летний мужчина, который стрелял.

Напомним, в ночь на 15 июля в Киеве в Оболонском районе нашли убитым следователя по особо важным делам СБУ Романа Закладного. Позже правоохранители сообщили о подозрении двум мужчинам, причастным к убийству сотрудника СБУ в Киеве.