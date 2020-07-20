Зеленский рассказал, чего ожидает от нового главы Нацбанка

Украина
Президент заверил, что осознает и поддерживает важность независимости главы НБУ.

Новый руководитель Национального банка Украины Кирилл Шевченко был сегодня официально представлен трудовому коллективу. Голосование за его назначение председателем Нацбанка состоялось в Верховной Раде 16 июля. За кандидатуру Шевченко проголосовали 332 депутата, против  6, воздержались  39, не голосовали  20.

Прямую трансляцию мероприятия можно было увидеть на странице президента Украины Владимира Зеленского Facebook.

 

Знакомя сотрудников НБУ с их новым руководителем, президент отметил, что осознает, насколько важна для главы Нацбанка его независимость. Однако помимо независимости, уточнил Владимир Зеленский, руководитель главного финучреждения страны должен обладать еще тремя качествами: профессионализмом, мужеством и ответственностью. "Убежден, что господин Шевченко  именно такой человек",  отметил Владимир Зеленский.

В качестве ориентиров для нового руководителя Нацбанка президент указал продолжение эффективного сотрудничества с Международным валютным фондом, Всемирным банком и другими финансовыми мощными партнерами Украины.

До назначения главой НБУ Кирилл Шевченко 5 лет возглавлял правление Укргазбанка. На посту руководителя Нацбанка Украины он сменил Якова Смолия, который покинул пост 1 июля. В заявлении об увольнении, которое Смолий адресовал президенту Украины, в качестве причины было указано "систематическое политическое давление".

Верховная Рада проголосовала за увольнение Якова Смолия, который возглавлял Нацбанк с весны 2018 годы, 3 июля.

До него этот пост занимала Валерия Гонтарева.