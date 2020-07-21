Заложники луцкого террориста освобождены

Заложники покинули автобус, который захватил террорист Максим Кривош (Плохой). Самого террориста задержали.

Людей начали выпускать из автобуса. Позже подошли полицейский и медик, и раздался взрыв - в МВД утверждают, что это отвлекающий маневр. После этого подъехал БТР с силовиками, вышли все заложники, а Кривоша задержали. Фото : Политика Страны

Также опубликовано видео задержания.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский переговорил с террористом, а также выставил видео, в котором по требованию Кривоша посоветовал фильм "Земляне".

Напомним, около 9 утра в Луцке мужчина, который представился как Максим Плохой, захватил автобус в центре города. По предварительным данным, а автобусе находились от 10 до 20 пассажиров. Террорист созвонился с местными журналистами и сообщил, что среди заложников есть женщины и дети. Он грозился взорвать бомбу в автобусе, а также в многолюдном месте в городе. Его главное требование - максимально распространить в СМИ предыдущие требования, озвученные в соцсетях. Среди них - чтобы первые лица государства записали видеообращения, в которым назвали себя "террористами в законе", а президент Владимир Зеленский призвал все посмотреть фильм "Земляне" (2005 года).

Как оказалось, настоящее имя Максима Плохого – Максим Кривош. Он родился в 1975 году в Оренбургской области РФ. После жил в Дубно и Луцке. Дважды был судим, в том числе за разбой, и в общей сумме просидел в тюрьме около 10 лет. Фокус собрал, все что известно о террористе.

В 2014 году Кривош под псевдонимом Максим Кривош выпустил книгу "Философия преступника", в которой рассказывал о своем жизненном пути и взглядах на жизнь.

"Меня 15 лет исправляют, но я не исправился, а скорее наоборот - я ещё больше стал тем, кто я есть. Почему? Потому, что я справляюсь с самим собой и поэтому не исправляюсь другими. Потому, что я не продаю себя страхом. Меня можно убить, но это не исправит. Я - это всегда Я, ибо - Я Могу. Я Могу, потому что есть лишь одно, чего я не могу - не быть Преступником. Я Могу, потому что решаю всё сам и живу по-своему. Я Могу, потому что я Один. И я не боюсь. Преступник - это глубина и не может не быть им тот, у кого она есть. Лицо Бога - в зеркале ...", – пишет он в своей книге.

Для переговоров с мужчиной в Луцк прилетел глава МВД Арсен Аваков, однако Кривош отказывался договариваться с силовиками. Периодически он стрелял из окна и раз выбросил гранату.