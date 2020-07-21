В Запорожской области мужчина с гранатой угрожал перекрыть дорогу

В городе Васильевка в Запорожской области пьяный мужчина с гранатой угрожал перекрыть дорогу. После того, как местные жители сообщили, что злоумышленник зашел в магазин, он был задержан полицией.

Об этом сообщает полиция Запорожской области.

"Несколькими минутами позже в дежурную часть поступило еще одно сообщение о том, что в продуктовый магазин, расположенный на бульваре Центральном в городе Васильевка, зашел вооруженный гражданин с предметом, похожим на гранату", – говорится в сообщении.

Взрывотехники изъяли у вооруженного хулигана гранату Ф-1.

"Подозреваемым оказался ранее судимым за корыстные преступления местный житель 1968 года рождения, который, согласно заключению медицинского осмотра, находился в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник в прошлом участник АТО. Предварительно установлено, что боеприпас он привез из зоны проведения операции Объединенных сил", – сообщили в полиции.

Открыто уголовное производство по статьям "Хулиганство" и "Незаконное обращение с боеприпасами". Правонарушителю грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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Напомним, 17 июля в урне, установленной у входа на станцию метро "Шулявская" в Киеве, взорвалось неизвестное устройство. В результате взрыва пострадали по меньшей мере четверо человек.

Сегодня, 21 июля, в Киеве у станции метро "Минская" неизвестный заминировал два автокиоска. Правоохранители и взрывотехники проверили эту информацию и обнаружили опасные предметы. Взрывчатку обезвредили.

Также сегодня около 9 утра в Луцке мужчина, который представился как Максим Плохой, захватил автобус в центре города. По предварительным данным, в нем находится около 20 пассажиров. Террорист созвонился с местными журналистами и сообщил, что в автобусе находятся женщины и дети. Он грозит взорвать в автобусе бомбу в автобусе, а вторую, дистанционно – в многолюдной части города. Его главное условие – максимально распространить в СМИ предыдущие требования, озвученные в соцсетях. Среди них – чтобы первые лица государства записали видеообращения, в которых назвали бы себя "террористами в законе".