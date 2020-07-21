Аваков исключил связь между захватом заложников в Луцке и взрывами в Киеве

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что нет связи между взрывами в Киеве и Луцке.

Об этом он заявил на брифинге в Луцке.

По его словам, это не имеет отношения к луцкому террористу.

"У нас каждый день находят где-то взрывчатку, какое-то оружие. Это не имеет отношение к этому", – заявил Аваков.

Глава МВД попросил быть аккуратными в комментариях и распространять недостоверную информацию о Максиме Кривоше. Примером такого "фейка" глава МВД назвал информацию, что мужчина лечился в психиатрической больнице.

Напомним, в Киеве у станции метро "Минская" неизвестный заминировал два автокиоска. Правоохранители и взрывотехники проверили эту информацию и обнаружили опасные предметы. Их обезвредили.

17 июля в урне, установленной у входа на станцию метро "Шулявская" в Киеве, взорвалось неизвестное устройство. В результате взрыва пострадали по меньшей мере четверо человек.