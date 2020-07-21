У департамента "по делам Майдана" новый руководитель

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова назначила Алексея Донского исполняющим обязанности главы департамента "по делам Майдана" (Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах). До этого он занимал должность заместителя начальника этого департамента, сообщает Интерфакс-Украина.

Алексей Донской, говоря о своем назначении, отметил, что подразделение прошло небольшую реорганизацию, в результате которой удалось равномерно распределить нагрузку на прокуроров.

Алексей Донский 6 лет был прокурором по делу о расстрелах в Киеве, случившихся во время Революции Достоинства 20 февраля 2014 года. Тогда на улице Институтской убили 48 протестующих и ранили 80.

В конце 2019 года генпрокурор Руслан Рябошапка на месяц вывел Донского из этого дела, чтобы получить возможность обменять пятерых бывших бойцов "Беркута", которые обвинялись в убийствах протестующих. Группа прокуроров сменилась прямо во время судебного заседания. Алексей Донской тогда комментировал: "Я в этом деле с лета 2014 года... Для нас это стало полной неожиданностью. Меня и раньше отстраняли от дел, это было во времена Кучмы. Но так, чтобы в судебном заседании было представлено постановление об изменении группы прокуроров, – это у меня впервые в жизни".

Причиной вывода из дела послужило то, что Алексей Донской и некоторые другие прокуроры отказались ходатайствовать об изменении меры пресечения экс-беркутовцам, считая, что для этого нет оснований. Донской известен своим участием во громких расследованиях: он расследовал ситуацию в НАК «Нафтогаз-Украина», входил в состав следственной группы Генпрокуратуры, работавшей по делу отравления президента Ющенко, после Майдана допрашивал по телемосту Виктора Януковича.

В январе 2020 года Донской успешно прошел собеседование в Офисе генпрокурора и продолжил там работать.

Напомним, 21 октября 2019 года в ГПУ создали Департамент по делам Майдана, его главой назначили Виктора Мисяка. Ранее расследованием "майдановских" дел занималось Управление специальных расследований, которое возглавлял Сергей Горбатюк.