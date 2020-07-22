Геращенко объяснил, почему спецназ прибыл уже после задержания луцкого террориста

Силовики использовали светошумовые гранаты и бронетранспортер после задержания террориста в Луцке, чтобы "психологически подавить волю преступника".

Об этом заявил замглавы МВД Антон Геращенко в комментарии телеканалу 1+1.

Отвечая на вопрос о том, почему спецназ начал действовать лишь после задержания Кривоша, Геращенко заявил: "Методика проведения спецопераций, естественно, имеет свои особенности. В частности, не было известно, не собрался ли этот человек взорвать гранату, либо же совершить какие-либо другие действия, потому что под одеждой у него могло быть другое оружие, которое не видно диванным экспертам на расстоянии".

Поэтому, по словам Геращенко, было принято решение психологически подавить волю преступника через шумовые эффекты и выстрелы.

Геращенко добавил, что луцкий террорист последний раз вышел из тюрьмы в 2003 году. После освобождения образ жизни Максима Кривоша не интересовал правоохранителей.

"С того времени он вел образ жизни, который не интересовал ни полицию, ни СБУ. Поэтому нельзя сказать, что он был под наблюдением. В Украине есть десятки тысяч граждан, которые в жизни оступились, провели 10-12 лет в местах лишения свободы, но они после этого не захватывают заложников, не стреляют в центре города. Здесь есть особенности психологии личности", – сказал Геращенко.

Ранее было опубликовано видео, на котором запечатлено, как Кривош отпустил всех заложников, после чего спокойно вышел из автобуса. Прошла почти минута, прежде чем к нему подошли правоохранители и, быстро обыскав, надели на него наручники, после чего уложили на асфальт лицом вниз. Затем к автобусу подъехал спецназ на БТР, предварительно использовав светошумовую гранату.

Напомним, 21 июля около 9 утра в Луцке мужчина, который представился как Максим Плохой, захватил автобус в центре города. По предварительным данным, а автобусе находились от 10 до 20 пассажиров. Террорист созвонился с местными журналистами и сообщил, что среди заложников есть женщины и дети. Он грозился взорвать бомбу в автобусе, а также в многолюдном месте в городе. Его главное требование - максимально распространить в СМИ предыдущие требования, озвученные в соцсетях. Среди них - чтобы первые лица государства записали видеообращения, в которым назвали себя "террористами в законе", а президент Владимир Зеленский призвал все посмотреть фильм "Земляне" (2005 года).

Как оказалось, настоящее имя Максима Плохого – Максим Кривош. Он родился в 1975 году в Оренбургской области РФ. После жил в Дубно и Луцке. Дважды был судим, в том числе за разбой, и в общей сумме просидел в тюрьме около 10 лет. Фокус собрал, все что известно о террористе.