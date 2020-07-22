Никто из заложников луцкого террориста в больницу не обращался, – СБУ (видео)

Начальник управления СБУ в Волынской области Павел Данюков рассказал, что состояние людей, которые были в заложниках у луцкого террориста – удовлетворительное.

Об этом он сообщил на брифинге.

"Это обычные люди, которые просто ехали рейсовым автобусом, от 15-летнего парня до бабушки, которые были освобождены в числе первых. В больницу никто не обращался. Их состояние удовлетворительное", – говорит Данюков.

По словам Данюкова, во время первых допросов Максим Кривоша отвечал на вопросы правоохранителей, но пока он не заявил, готов ли террорист сотрудничать со следствием.

На протяжении всего переговорного процесса с луцким террористом Максимом Кривошем общался психолог. Специалисты продолжают говорить с ним и во время допросов.

Напомним, 21 июля около 9 утра в Луцке мужчина, который представился как Максим Плохой, захватил автобус в центре города. По предварительным данным, а автобусе находились от 10 до 20 пассажиров. Террорист созвонился с местными журналистами и сообщил, что среди заложников есть женщины и дети. Он потребовал, чтобы первые лица государства записали видеообращение, в которым назвали себя "террористами в законе", а президент Владимир Зеленский призвал все посмотреть фильм "Земляне" (2005 года). В противном случае Кривош грозился взорвать бомбу в автобусе, а вторую, дистанционно, в многолюдном месте в городе.

Как оказалось, настоящее имя Максима Плохого – Максим Кривош. Он родился в 1975 году в Оренбургской области РФ, однако имеет гражданство Украины. После жил в Дубно и Луцке. Дважды был судим, в том числе за разбой, и в общей сумме просидел в тюрьме около 10 лет. Фокус собрал, все что известно о террористе.