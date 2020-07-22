Стало известно имя военного, погибшего под Зайцево 13 июля

Экспертиза идентифицировала тело, которое 21 июля, передали боевики – это сержант Ярослав Журавель, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Этого военнослужащего считали раненным 13 июля во время вражеского обстрела со стороны эвакуационной группы близ населенного пункта Зайцево. Однако выяснилось, что боец погиб.

Церемония чествования и прощания с Ярославом Журавлем состоится завтра, 23 июля, в 11:00 в селе Андреевка Верхнеднепровского района Днепропетровской области.

Сержанту было 40 лет. Дома его ждали жена и две дочери, сообщил председатель Верхнеднепровского райсовета Артем Кравченко.

Напомним, 13 июля на Донбассе, во время эвакуации тела погибшего украинского бойца, оккупанты убили военного медика. Получив подтверждение режима "Тишина", группа эвакуации в белых касках с опознавательными знаками не успела дойти до тела павшего несколько метров.

Боевики открыли огонь на поражение из стрелкового оружия. Группа отступила, но медик остался помогать раненому. В этот момент боевики вновь начали обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Тело погибшего военного передали украинской стороне несколько дней назад, а тело военного медика оставалось у боевиков. 17 июля боевики передали украинской стороне неидентифицированное тело. Изначально не было известно, что это погибший вблизи Зайцево – военный медик.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что коварное убийство украинского военного медика в зоне ООС имеет признаки военного преступления.